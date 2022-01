Green pass, dopo quanto tempo si riattiva dopo una positività? (Di venerdì 28 gennaio 2022) In caso di positività al Covid -19 il Green pass in nostro possesso viene revocato. Ma dopo quanto tempo sarà riattivato? A partire dal 1° febbraio il Green pass sarà un requisito essenziale per poter accedere ad una serie di attività e servizi in Italia. Coloro che non lo posseggono potranno, infatti, entrare solo in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 28 gennaio 2022) In caso dial Covid -19 ilin nostro possesso viene revocato. Masaràto? A partire dal 1° febbraio ilsarà un requisito essenziale per poter accedere ad una serie di attività e servizi in Italia. Coloro che non lo posseggono potranno, infatti, entrare solo in L'articolo proviene da Consumatore.com.

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - VittorioSgarbi : “Green pass” e barbieri. Ve lo dico ancora una volta: avete rotto il c…! - fattoquotidiano : L’ultima dei Migliori: Green pass illimitato con la 3ª dose. Cartabellotta (Gimbe): “Privo di basi scientifiche e g… - TelemiaLaTv : COVID: SCONTRO DAVI-BORGONOVO IN TV, ‘GREEN PASS STRUMENTO DI LIBERTÀ; ‘TU SEI PAZZO’ - Carmine13051963 : RT @LorenaLuVi: Catalogna, tolto Green Pass per ristoranti e palestre. Non è efficace. Noi invece “durata illimitata” #nogreenpassobbliga… -