“È vietato, non puoi farlo”. Il GF Vip sgrida Sophie e la sua reazione è inaspettata (Di venerdì 28 gennaio 2022) A poco dalla puntata del ‘GF Vip’ Sophie Codegoni si è resa protagonista di un battibecco con gli autori del programma. Quando la regia ha deciso di rimproverarla per un suo atteggiamento, considerato non appropriato, la concorrente è sbottata e ha tirato in ballo anche altre persone. Non è proprio riuscita a trattenersi e ha iniziato un botta e risposta inatteso. E comunque ha anche citato un ex gieffino, che in passato avrebbe fatto qualcosa di sbagliato senza essere ripreso. Qualche giorno fa Sophie Codegoni ha invece avuto uno scontro con Alessandro Basciano. Lui ha detto: “Sei una buffona”. Lei non ci ha visto più e ha replicato: “Adesso che mi dici che sono una buffona perché parlo con Delia, neanche mia madre mi dice con chi devo parlare e si è visto. Non giocare con la mia pazienza perché finisce prima o poi”. E poi l’ex tronista di ‘Uomini ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) A poco dalla puntata del ‘GF Vip’Codegoni si è resa protagonista di un battibecco con gli autori del programma. Quando la regia ha deciso di rimproverarla per un suo atteggiamento, considerato non appropriato, la concorrente è sbottata e ha tirato in ballo anche altre persone. Non è proprio riuscita a trattenersi e ha iniziato un botta e risposta inatteso. E comunque ha anche citato un ex gieffino, che in passato avrebbe fatto qualcosa di sbagliato senza essere ripreso. Qualche giorno faCodegoni ha invece avuto uno scontro con Alessandro Basciano. Lui ha detto: “Sei una buffona”. Lei non ci ha visto più e ha replicato: “Adesso che mi dici che sono una buffona perché parlo con Delia, neanche mia madre mi dice con chi devo parlare e si è visto. Non giocare con la mia pazienza perché finisce prima o poi”. E poi l’ex tronista di ‘Uomini ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - GuidoDeMartini : ?? VIETATO VOTARE PER IL PdR ?? ??SEI positivo? VOTI al drive-in ??NON hai il SGP? VOTI con tampone andando a RO… - Affaritaliani : Vietato l’ingresso ai cani e ai non vaccinati: Draghi umilia il Parlamento - TZSOFOAZ : Ma non era vietato riportare ciò che accadeva fuori? @GrandeFratello @AndreaZelletta per riferire una cosa che rig… - veneredirose : menomale che nel fantasanremo nei malus non c’è scritto che è vietato avere capelli di merda sul palco perché io av… -