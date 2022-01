“Donna e nera” alla Corte suprema: oltre i simboli c'è di più (Di sabato 29 gennaio 2022) A sostituire Stephen Breyer, il giudice liberal della Corte suprema americana che ha annunciato il ritiro questa settimana, sarà una Donna afroamericana. Questa è finora l’unica indicazione fornita dall’Amministrazione Biden sulla sostituzione, e non è nemmeno una sorpresa: le pressioni su Breyer perché si ritirasse e desse così ai democratici la possibilità di scegliere il successore esistono da tempo e da tempo si dice che il nuovo giudice della Corte sarà Donna e sarà nera. La prima domanda è: perché? Se il processo di sostituzione, tra nomina, audizioni e conferma al Senato, si concluderà entro le elezioni di metà mandato a novembre, non ci sarà battaglia politica, non con i repubblicani almeno, visto che i voti dei democratici sono sufficienti, sempre che non ci siano ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) A sostituire Stephen Breyer, il giudice liberal dellaamericana che ha annunciato il ritiro questa settimana, sarà unaafroamericana. Questa è finora l’unica indicazione fornita dall’Amministrazione Biden sulla sostituzione, e non è nemmeno una sorpresa: le pressioni su Breyer perché si ritirasse e desse così ai democratici la possibilità di scegliere il successore esistono da tempo e da tempo si dice che il nuovo giudice dellasaràe sarà. La prima domanda è: perché? Se il processo di sostituzione, tra nomina, audizioni e conferma al Senato, si concluderà entro le elezioni di metà mandato a novembre, non ci sarà battaglia politica, non con i repubblicani almeno, visto che i voti dei democratici sono sufficienti, sempre che non ci siano ...

