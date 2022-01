Covid, in Abruzzo l'84,3% dei morti per il virus è no vax o con ciclo incompleto di vaccinazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Aquila - L'84,3% dei decessi legati al Covid-19 registrati in Abruzzo negli ultimi tre mesi ha riguardato persone non vaccinate o con ciclo vaccinale incompleto (una sola dose o due dosi da oltre cinque mesi), mentre solo il 15,7% ha riguardato pazienti con tre dosi o con due dosi da meno di cinque mesi. E' quanto emerge da un approfondimento condotto dal Referente sanitario regionale per le emergenze, Alberto Albani. L'assenza di copertura vaccinale pesa soprattutto nella fascia 45-64 anni: su 18 morti, 15 non erano vaccinati, uno aveva una dose e solo due persone, con altre patologie, avevano due dosi da meno di cinque mesi. In particolare, negli ultimi tre mesi in Abruzzo i decessi sono stati 216: 153 riguardano persone over 74, 43 sono relativi a persone di età compresa tra 65 e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Aquila - L'84,3% dei decessi legati al-19 registrati innegli ultimi tre mesi ha riguardato persone non vaccinate o convaccinale(una sola dose o due dosi da oltre cinque mesi), mentre solo il 15,7% ha riguardato pazienti con tre dosi o con due dosi da meno di cinque mesi. E' quanto emerge da un approfondimento condotto dal Referente sanitario regionale per le emergenze, Alberto Albani. L'assenza di copertura vaccinale pesa soprattutto nella fascia 45-64 anni: su 18, 15 non erano vaccinati, uno aveva una dose e solo due persone, con altre patologie, avevano due dosi da meno di cinque mesi. In particolare, negli ultimi tre mesi ini decessi sono stati 216: 153 riguardano persone over 74, 43 sono relativi a persone di età compresa tra 65 e ...

