Civitavecchia | pescano oltre 10 000 ricci di mare | multa di 12 000 euro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Avevano pianificato tutto nei dettagli: una battuta di pesca che avrebbe dovuto fruttare moltissimo. Attrezzati per le immersioni e la pesca su fondale, due sub sono stati fermati con 10.000didalle Fiamme Gialle aeronavali sub sul litorale di Santa Marinella.ti per averne pescati illegalmente100 volte la quantita? consentita. L’operazione, della Guardia di Finanza di, si è conclusa con il sequestro di tutto il pescato e delle attrezzature utilizzate. Isono stati poi reintrodotti, ancora vivi, in. Sorpresi proprio mentre si apprestavano a far rientro a riva con un “bottino” fin troppo eccedenteil limite consentito di esemplari di echinodermi, stabilito dalla normativa vigente in un massimo di 50 ...