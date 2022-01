Calcio: Juventus, concluse la visite mediche di Vlahovic, ora firma e annuncio ufficiale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Si sono concluse le visite mediche di Dusan Vlahovic. Il 22enne serbo le ha passate regolarmente e dunque è abile e arruolabile. Adesso rimane solo la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte della Juventus che dovrebbe arrivare fra poco. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - Si sonoledi Dusan. Il 22enne serbo le ha passate regolarmente e dunque è abile e arruolabile. Adesso rimane solo lasul contratto e l'da parte dellache dovrebbe arrivare fra poco.

Advertising

Gazzetta_it : Vlahovic, c'è solo un tampone da superare per la sua nuova vita torinese #Juventus - Gazzetta_it : Assalto a Dybala, non solo l'Inter. Ecco quanto mette sul piatto il City #calciomercato - sportface2016 : #Fiorentina, #Vlahovic-#Juventus: #Italiano in sede per chiedere spiegazioni - GuarroPas : Quanto è strano il calcio e quanto è strano il calciomercato. Nel 2020 #Kulusevski scelse la #Juventus all’#Inter p… - TV7Benevento : Calcio: Juventus, concluse la visite mediche di Vlahovic, ora firma e annuncio ufficiale... -