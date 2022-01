Borsa: Europa cede oltre 1% tra Fed e rincari gas e petrolio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le Borse europee rallentano ancora con i listini che cedono oltre l'1%. I mercati non hanno ancora digerito le decisioni della Fed sulla politica monetaria mentre si guarda alla stagione delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le Borse europee rallentano ancora con i listini che cedonol'1%. I mercati non hanno ancora digerito le decisioni della Fed sulla politica monetaria mentre si guarda alla stagione delle ...

