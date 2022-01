Beautiful, trama 28 gennaio 2022: Liam affronta Hope (Di venerdì 28 gennaio 2022) Anticipazioni Beautiful oggi 28 gennaio 2022 con Liam che decide di affrontare Hope una volta per tutte. Ma sarà la mossa giusta da fare? Thomas è ricoverato in ospedale Nuova puntata Beautiful oggi 28 gennaio 2022 con un susseguirsi di emozioni che metteranno a dura prova una delle coppie più amate. Hope ha raggiunto Thomas a casa sua, dopo che Finn l'ha invitata a stare attenta. Secondo Finn, infatti, Thomas è di nuovo preda delle sue ossessioni e il manichino potrebbe essere la risposta alle tante domande. La Logan si reca a casa del Forrester per vedere con i suoi occhi il suo stato di salute. Ma Finn e Liam avevano ragione, perché Hope trova Thomas mentre sta parlando ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Anticipazionioggi 28conche decide direuna volta per tutte. Ma sarà la mossa giusta da fare? Thomas è ricoverato in ospedale Nuova puntataoggi 28con un susseguirsi di emozioni che metteranno a dura prova una delle coppie più amate.ha raggiunto Thomas a casa sua, dopo che Finn l'ha invitata a stare attenta. Secondo Finn, infatti, Thomas è di nuovo preda delle sue ossessioni e il manichino potrebbe essere la risposta alle tante domande. La Logan si reca a casa del Forrester per vedere con i suoi occhi il suo stato di salute. Ma Finn eavevano ragione, perchétrova Thomas mentre sta parlando ...

