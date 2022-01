Atletica, pesi: Weir riparte dal Sudafrica con un lancio da 20.78 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Zane Weir, ha dato inizio alla sua stagione, in Sudafrica (a Paarl), con un lancio a 20.78 nel test di esordio. Le condizioni climatiche non sono state certamente favorevoli, la presenza infatti di forte vento ha messo in difficoltà tutti gli atleti nella rotazione in pedana. “Un bel primo lancio in sicurezza, poi non è stato facile trovare stabilità in pedana a causa del vento”, queste le parole del 26enne azzurro, rivelazione alle Olimpiadi di Tokyo, e attualmente terzo italiano di sempre nella specialità. Weir ha proseguito poi con una serie di nulli in cui ha però dato l’impressione di poter incrementare la misura. Il pesista Sudafricano, naturalizzato italiano, ha continuato affermando: “Ho avuto sensazioni molto buone, anche se il risultato non riflette del ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Zane, ha dato inizio alla sua stagione, in(a Paarl), con una 20.78 nel test di esordio. Le condizioni climatiche non sono state certamente favorevoli, la presenza infatti di forte vento ha messo in difficoltà tutti gli atleti nella rotazione in pedana. “Un bel primoin sicurezza, poi non è stato facile trovare stabilità in pedana a causa del vento”, queste le parole del 26enne azzurro, rivelazione alle Olimpiadi di Tokyo, e attualmente terzo italiano di sempre nella specialità.ha proseguito poi con una serie di nulli in cui ha però dato l’impressione di poter incrementare la misura. Ilstano, naturalizzato italiano, ha continuato affermando: “Ho avuto sensazioni molto buone, anche se il risultato non riflette del ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, #Weir riparte dal #Sudafrica con un lancio da 20.78 - sportface2016 : #Atletica, pesi: venerdì in Sudafrica l’esordio per #Weir - GreenbayMary : @marilovesgr33n Anche atletica. Alza i libri, abbassa i libri, è come fare sollevamento pesi ????? -