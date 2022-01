Ardea | terribile incidente tra 3 auto | due feriti | uno è grave FOTO

(Di venerdì 28 gennaio 2022)nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio, ad, nella zona di Tor San Lorenzo. Lo scontro è avvenuto su via Laurentina, a circa 100 metri di distanza dalla rotonda dell’Idrica, in direzione del centro di Tor San Lorenzo, tra 3mobili, intorno alle ore 17:30.tra 3su via Laurentina Da quanto emerge dai primi riscontri, pare che si tratti di unfrontale dovuto probabilmente a un sorpasso azzardato: a seguito di ciò le prime duesono impattate violentemente, coinvolgendo lateralmente una terza vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo e i sanitari del 118., ferite 2 persone Nello scontro ...

Il Corriere della Città

