Una musica può fare | non dimenticare la Shoah

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Primo Levi ha detto: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Oggi, nella Giornata della Memoria ricordiamo attraverso lale atrocità della. Per questo abbiamo selezionato cinque brani, alcuni strumentali altri cantati; due sono nati con l’intenzione di ricordare, altri sono stati scritti come colonne sonore per il cinema. Infine, uno di questi è stato composto quasi cento anni prima della. Ma c’è un motivo se oggi è in questa lista. La canzone del bambino nel vento (Auschwitz) – 1964 La canzone del bambino nel vento (Auschwitz) è stata scritta da Francesco Guccini nel 1964 insieme a Noi non ci saremo e É dall’amore che nasce l’uomo. Confluito nell’album Folk beat n. 1, il brano è un tributo alla scoperta che l’Europa aveva cominciato ad avviare dalla seconda metà degli anni 50, ovvero quella ...