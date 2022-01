Supplenze, aggiornamento Gps: non ci sarà nessun rinvio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non ci sarà alcun rinvio dell'aggiornamento graduatorie provinciali per le Supplenze. E' quanto emerge dall'incontro fra amministrazione e sindacati terminata da poco. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non cialcundell'graduatorie provinciali per le. E' quanto emerge dall'incontro fra amministrazione e sindacati terminata da poco. L'articolo .

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Sasso, 'non rinviare aggiornamento graduatorie supplenze'... - scuolainforma : Rossano Sasso: ‘Non rinviare aggiornamento graduatorie per le supplenze’ - orizzontescuola : GPS: mancato aggiornamento significherebbe non poter cambiare provincia per le supplenze - scuolainforma : Graduatorie Provinciali per le Supplenze, Pittoni: ‘Aggiornamento possibile, ecco perché’ -