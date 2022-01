(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fumata nera anche alla quarta votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Prevalgono le schede bianche, 261, mentre il capo dello Stato attuale Sergiosale rispetto a ieri, con 166. Tra gli altri votati, 56sono andati a Nino Di Matteo, 6 a Cartabia, 5 a Draghi, 4 ad Amato e 3 a Casini. Da sottolineare i 441 astenuti, dopo la decisione assunta dal centrodestra. Non essendo stato raggiunto il quorum, sceso a 505, si procederà domani alla quinta votazione nuovamente in programma a partire dalle ore 11.(ITALPRESS).

Advertising

IlModeratoreWeb : Quirinale, prevale l’astensione ma 166 voti a Mattarella - - nestquotidiano : Quirinale, prevale l’astensione ma 166 voti a Mattarella - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Fumata nera anche alla quarta votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Prevalgono le… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Quirinale, prevale l’astensione ma 166 voti a Mattarella -… - ItaliaNotizie24 : Quirinale, prevale l’astensione ma 166 voti a Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale prevale

Tra le all newsSkyTg24 Audience? In progressiva flessione nelle prime tre giornate di spoglio, quando era ancora necessaria la maggioranza dei due terzi per eleggere il Presidente ...Nella quarta votazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica nonpiù la ...Centrosinistra Ipotesi Belloni e Cassese I voti di oggi La diretta della giornata SPECIALE...Voti a Mattarella come segnale politico, astensioni in attesa di un nome condiviso, maggioranza ancora frammentata ma la rosa dei candidati si restringe.Fumata nera anche alla quarta votazione per il nuovo presidente della Repubblica. Prevalgono astenuti (441) e schede bianche (261), mentre il capo dello Stato attuale Sergio Mattarella sale rispetto a ...