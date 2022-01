Pensioni, per giovani focus su bonus contribuzione virtuale (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Valorizzazione dei contributi versati e definizione di un bonus di contribuzione virtuale, ex post, per i lavoratori e le lavoratrici con carriere più fragili, che copra i periodi di formazione, di disoccupazione e di cura della famiglia. Questa una delle ipotesi per assicurare ai giovani una pensione dignitosa a cui il governo sta lavorando e al centro oggi del tavolo tecnico al ministero del lavoro con i sindacati. Sarà fatto comunque da parte del ministero anche un approfondimento per individuare la platea coinvolta. A fare il punto della situazione il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti al termine del round che vedrà un nuovo appuntamento per il 3 febbraio prossimo. Dal governo è arrivata anche la disponibilità “a valorizzare la maternità ai fini previdenziali e per l’anticipo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Valorizzazione dei contributi versati e definizione di undi, ex post, per i lavoratori e le lavoratrici con carriere più fragili, che copra i periodi di formazione, di disoccupazione e di cura della famiglia. Questa una delle ipotesi per assicurare aiuna pensione dignitosa a cui il governo sta lavorando e al centro oggi del tavolo tecnico al ministero del lavoro con i sindacati. Sarà fatto comunque da parte del ministero anche un approfondimento per individuare la platea coinvolta. A fare il punto della situazione il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti al termine del round che vedrà un nuovo appuntamento per il 3 febbraio prossimo. Dal governo è arrivata anche la disponibilità “a valorizzare la maternità ai fini previdenziali e per l’anticipo ...

