Pensioni: nel 2021 in calo rilevante quelle pubbliche (-13,2%), aumentano assegni sociali (+6%) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche l'importo medio mensile relativo al complesso delle Pensioni subisce una contrazione, passando dai 1.237 euro del 2020 a 1.203 euro nel 2021 (-2,7%). aumentano invece gli assegni sociali, che passano da 70.226 nel 2020 a 74.450 nel 2021 (+6%) L'articolo proviene da Firenze Post.

