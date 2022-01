Mattarella sale a 166 voti, 260 le schede bianche (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – . Per il capo dello stato uscente, infatti, 166 voti nella quarta votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica. Ieri erano stati 125. Le schede bianche, seguendo lo spoglio pubblico che ha fatto il presidente Fico, sono 260. Oggi avevano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale, Mattarella firma dl sul voto parlamentari positivi al Covid Oggi la terza votazione per il Quirinale Sgarbi e gli scoiattoli: “Ci sono tutti, ma per loro Draghi mai” Zaia sul Quirinale: “Avanti step by step, i nomi proposti sono di qualità” La Democrazia Cristiana scrive a Mattarella Le perplessità di Mattarella sul decreto semplificazioni Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – . Per il capo dello stato uscente, infatti, 166nella quarta votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica. Ieri erano stati 125. Le, seguendo lo spoglio pubblico che ha fatto il presidente Fico, sono 260. Oggi avevano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale,firma dl sul voto parlamentari positivi al Covid Oggi la terza votazione per il Quirinale Sgarbi e gli scoiattoli: “Ci sono tutti, ma per loro Draghi mai” Zaia sul Quirinale: “Avanti step by step, i nomi proposti sono di qualità” La Democrazia Cristiana scrive aLe perplessità disul decreto semplificazioni

