L’algoritmo di Twitter che classifica come “divertimento” gli hashtag sulla Giornata della Memoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chiunque abbia utilizzato Twitter questa mattina, nella Giornata della Memoria, avrà sicuramente visto una serie di hashtag che sono di tendenza. In Italia, ovviamente, ci sono #GiornatadellaMemoria, #Shoah, #olocausto, #LilianaSegre e tanti altri: un modo per ricordare la tragedia del popolo ebraico nel corso della seconda guerra mondiale, nella Giornata internazionale dedicata alla Memoria dell’olocausto. Eppure, gli utenti di Twitter hanno avuto modo di meravigliarsi per un paradossale inconveniente: nell’area italiana, il trend legato agli hashtag dell’olocausto è stato classificato nella categoria “divertimento”. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chiunque abbia utilizzatoquesta mattina, nella, avrà sicuramente visto una serie diche sono di tendenza. In Italia, ovviamente, ci sono #, #Shoah, #olocausto, #LilianaSegre e tanti altri: un modo per ricordare la tragedia del popolo ebraico nel corsoseconda guerra mondiale, nellainternazionale dedicata alladell’olocausto. Eppure, gli utenti dihanno avuto modo di meravigliarsi per un paradossale inconveniente: nell’area italiana, il trend legato aglidell’olocausto è statoto nella categoria “”. LEGGI ANCHE > ...

Advertising

SamGibili1 : RT @laterizio98: AHAHAHAH l'algoritmo di twitter regala sempre perle incredibili, ma questa proprio non me l'aspettavo - lunastortva : quando l’algoritmo funziona bene - davicapasso : Non riesco a capire come l'algoritmo di Twitter abbia assegnato la categoria 'Divertimento' al tag… - battutologo : L'algoritmo censura like di twitter avrà sicuramente un bug, oggi tutti gli account scomodi mostrano i reali likes… - algonoalgoritmo : RT @EnneElle2017: L'algoritmo Twitter etichetta come divertimento #Auschwitz e #Giornatadellamemoria come si fa a segnalarlo? -

Ultime Notizie dalla rete : L’algoritmo Twitter Hashtag sul giorno della memoria classificato in "divertimento" Giornalettismo