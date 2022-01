La no vax di Lodi morta di Covid dopo aver rifiutato il ricovero. Scriveva: “Non sono una cavia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonostante facesse enorme fatica a respirare, ha rifiutato fino all’ultimo il ricovero per Covid ed è morta poche ore dopo. È successo a Lodi, la donna aveva 52 anni e si chiamava Barbara Fisichella, era operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno e parente di monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, anche lui originario di Codogno. Era malata da circa dieci giorni, sui social si vantava della sua decisione di non vaccinarsi scrivendo: “Non sono una cavia”. La no vax di Lodi morta di Covid dopo aver rifiutato il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonostante facesse enorme fatica a respirare, hafino all’ultimo ilpered èpoche ore. È successo a, la donna aveva 52 anni e si chiamava Barbara Fisichella, era operatrice giudiziaria al casellario della Procura die originaria di Codogno e parente di monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, anche lui originario di Codogno. Era malata da circa dieci giorni, sui social si vantava della sua decisione di non vaccinarsi scrivendo: “Nonuna”. La no vax didiil ...

