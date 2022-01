Giornata Memoria: Shaurli, discriminazione è ancora forte (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Le parole del Rabbino Capo della Comunità ebraica di Trieste c’interrogano tutti, perché ancora è presente e fortissima la discriminazione religiosa ed etnica, il dileggio verso il diverso. Dobbiamo chiedere l’unità di tutti perché non ci siano più discriminazioni, razzismi, sopraffazioni violente verso i più deboli”. Lo ha detto oggi a Trieste il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, a margine della cerimonia solenne nella Risiera di San Sabba in occasione della Giornata della Memoria. Per questo, ha spiegato il segretario dem “essere oggi in Risiera è un onore ma anche un grandissimo onere. Chi rappresenta le istituzioni non ha solo il dovere del ricordo ma deve chiedere unità di fronte alla tragedia della Shoah. “Chi rappresenta le istituzioni oggi – ha aggiunto ... Leggi su udine20 (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Le parole del Rabbino Capo della Comunità ebraica di Trieste c’interrogano tutti, perchéè presente e fortissima lareligiosa ed etnica, il dileggio verso il diverso. Dobbiamo chiedere l’unità di tutti perché non ci siano più discriminazioni, razzismi, sopraffazioni violente verso i più deboli”. Lo ha detto oggi a Trieste il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano, a margine della cerimonia solenne nella Risiera di San Sabba in occasione delladella. Per questo, ha spiegato il segretario dem “essere oggi in Risiera è un onore ma anche un grandissimo onere. Chi rappresenta le istituzioni non ha solo il dovere del ricordo ma deve chiedere unità di fronte alla tragedia della Shoah. “Chi rappresenta le istituzioni oggi – ha aggiunto ...

Advertising

Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazio… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - Tg3web : La scrittrice Edith Bruck alla viglia della Giornata della memoria: 'Gli internati nei lager mi dicevano non ci cre… - annoupanoux : RT @Jpp692: Oggi per la #Meloni & Co. è la Giornata della Memoria Corta. #GiornodellaMemoria2022 - alexbardi22 : RT @LaFranci27: Oggi non è la giornata della #memoria, ma quella dell'ipocrisia, quella di chi ricorda l'infame persecuzione degli ebrei, m… -