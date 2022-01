Giornata della Memoria: per non dimenticare gli orrori della storia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime della Shoah. Una ricorrenza tanto forte quanto forte è stata la storia che l’ha caratterizzata e dalla quale non si può prescindere per sottolineare l’orrore che ha scritto una delle pagine più agghiaccianti degli ultimi secoli. La ricorrenza, che nasce ufficialmente nel 2005, ricorda il 27 gennaio del 1945; quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz rivelando al mondo l’orrore del genocidio. Nella Giornata della Memoria si ricordano tutte le vittime dell’Olocausto; termine che dal XX sec. ha assunto un significato differente da quello ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 27 gennaio ricorre laistituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittimeShoah. Una ricorrenza tanto forte quanto forte è stata lache l’ha caratterizzata e dalla quale non si può prescindere per sottolineare l’orrore che ha scritto una delle pagine più agghiaccianti degli ultimi secoli. La ricorrenza, che nasce ufficialmente nel 2005, ricorda il 27 gennaio del 1945; quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz rivelando al mondo l’orrore del genocidio. Nellasi ricordano tutte le vittime dell’Olocausto; termine che dal XX sec. ha assunto un significato differente da quello ...

meb : Sconvolge che nel 2022 un bambino di religione ebraica venga insultato, picchiato. Sconvolge ancor di più che a far… - AzzolinaLucia : L’aggressione antisemita in provincia di Livorno è vergognosa e ancor più scioccante perché la vittima ha appena 12… - Tg3web : La scrittrice Edith Bruck alla viglia della Giornata della memoria: 'Gli internati nei lager mi dicevano non ci cre… - 59Gabriella : RT @donTonio66: Giornata della Memoria. Perché ciò che è stato non sia più. #Giornatadellamemoria - sanno19_ : io durante la giornata della memoria -