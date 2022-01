Fight Club censurato in Cina: per Chuck Palahniuk "è più fedele al libro" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da qualche giorno i fan di Fight Club stanno criticando la decisione della piattaforma di streaming cinese Tencent Video, che ha censurato il finale del film prima di renderlo disponibile ai propri ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da qualche giorno i fan distanno criticando la decisione della piattaforma di streaming cinese Tencent Video, che hail finale del film prima di renderlo disponibile ai propri ...

Advertising

Iudovicoramirez : è sempre il momento giusto per guardarsi Fight Club - CamiSernagiotto : È guerra fredda letteraria e cinematografica tra USA e Cina. Con una svolta inaspettata nel FightClubGate nato dall… - OggioniOggioni : @SkyTG24 Mai sentito parlare di Fight Club! - SkyTG24 : Finale di Fight Club censurato in Cina, la reazione (inaspettata) di Chuck Palahniuk - greenpassnews : Guarda come finisce l'iconico film 'Fight Club' in CINA - -