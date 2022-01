Bebe Vio scherza a ‘Italia’s Got Talent’: l’atleta si toglie la protesi e sdogana la diversità (Di giovedì 27 gennaio 2022) È arrivato una giudice d’eccezione a Italia’s Got Talent: Bebe Vio, atleta veneziana la cui straordinaria passione per la scherma e il suo enorme talento l’hanno portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, nota anche come Bebe Vio, 24 anni, scherza con i giudici di ‘Italia’s Got Talent’ (Immagini concesse da Sky) Bebe Vio si è unita al tavolo dei giudici per valutare alcune performance sul palco con la sua consueta carica di energia. Commentando l’esibizione con arti robotici – robot umanoidi realizzati da Manuel Catalano e Maria Fossati, rispettivamente ricercatore e designer dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che si sono letteralmente sfidati per dimostrare di poter operare anche in ambienti remoti o in ambienti domestici – ha ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) È arrivato una giudice d’eccezione a Italia’s Got Talent:Vio, atleta veneziana la cui straordinaria passione per la scherma e il suo enorme talento l’hanno portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, nota anche comeVio, 24 anni,con i giudici diGot(Immagini concesse da Sky)Vio si è unita al tavolo dei giudici per valutare alcune performance sul palco con la sua consueta carica di energia. Commentando l’esibizione con arti robotici – robot umanoidi realizzati da Manuel Catalano e Maria Fossati, rispettivamente ricercatore e designer dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che si sono letteralmente sfidati per dimostrare di poter operare anche in ambienti remoti o in ambienti domestici – ha ...

