Alvino: “Mercato chiuso con Tuanzebe, a volte qualcuno dimentica un particolare” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giornalista, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “A volte qualcuno dimentica che questo di gennaio, è il Mercato di riparazione. Chi ripara? Chi ha sbagliato in estate. Per chi ha sbagliato, c’è questa finestra invernale per rimediare. Il Napoli non ha sbagliato in estate, fortunatamente; in passato, sì. Gli azzurri, se capiterà occasione, si faranno trovare pronti. Io sono dell’avviso che è giusto che si tenga uno spiraglio aperto per Parisi, ma se mi chiedi se il Napoli farà qualcosa, io dico di no. Siccome questo è il Mercato, però, questo è sempre imprevedibile. Ad oggi, il Napoli ha chiuso il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giornalista, Carlo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “Ache questo di gennaio, è ildi riparazione. Chi ripara? Chi ha sbagliato in estate. Per chi ha sbagliato, c’è questa finestra invernale per rimediare. Il Napoli non ha sbagliato in estate, fortunatamente; in passato, sì. Gli azzurri, se capiterà occasione, si faranno trovare pronti. Io sono dell’avviso che è giusto che si tenga uno spiraglio aperto per Parisi, ma se mi chiedi se il Napoli farà qualcosa, io dico di no. Siccome questo è il, però, questo è sempre imprevedibile. Ad oggi, il Napoli hail ...

