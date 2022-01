Adele e i concerti cancellati: “Il Covid non c’entra nulla, ecco perché ha annullato tutto”. La rivelazione inaspettata (Di giovedì 27 gennaio 2022) Circa una settimana fa, Adele aveva pubblicato sui social un video in cui – in lacrime – confessava di dover rimandare i concerti di Las Vegas a causa del Covid. Ma TMZ rivela un’altra verità. Il Covid (questa volta) non c’entrerebbe nulla: i concerti sarebbero stati rimandati perché “non le piacevano set, coro, audio e tante altre cose dello show”, ha rivelato la testata americana. La direzione del Caesars Palace (dove si sarebbe dovuta esibire la star), si sarebbe detta “scioccata” fornendo la sua versione dei fatti sulla cancellazione di tutte le date dei concerti a Las Vegas: “La troupe ha lavorato duramente, ma Adele non era mai stata soddisfatta dei risultati. Il Covid? Noi eravamo tutti pronti, non capiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Circa una settimana fa,aveva pubblicato sui social un video in cui – in lacrime – confessava di dover rimandare idi Las Vegas a causa del. Ma TMZ rivela un’altra verità. Il(questa volta) non c’entrerebbe: isarebbero stati rimandati“non le piacevano set, coro, audio e tante altre cose dello show”, ha rivelato la testata americana. La direzione del Caesars Palace (dove si sarebbe dovuta esibire la star), si sarebbe detta “scioccata” fornendo la sua versione dei fatti sulla cancellazione di tutte le date deia Las Vegas: “La troupe ha lavorato duramente, manon era mai stata soddisfatta dei risultati. Il? Noi eravamo tutti pronti, non capiamo ...

