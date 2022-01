5 cent ogni 1500 passi ecco l’app che ti paga per camminare: WeWard (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mettere il camminare al centro della vita quotidiana, WeWard l’app per camminare fa parte di un approccio eco-responsabile e ti paga per farlo! Già con all’attivo oltre 700mila download WeWard è sbarcata in Italia. La piattaforma ricompensa con una valuta digitale interna, chiamata Ward, l’attività fisica degli utenti. ogni 1.500 passi si ottiene 1 ward, ogni 3mila 3 ward e così via, fino a 25 ward per 20mila passi. Questi crediti possono essere poi convertiti in euro e accreditati in banca, trasformati in voucher e buoni regalo per acquistare direttamente dai partner sulla piattaforma oppure lasciati in beneficenza. Quanti passi bisogna fare per ottenere un Ward? Per ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mettere ilalro della vita quotidiana,perfa parte di un approccio eco-responsabile e tiper farlo! Già con all’attivo oltre 700mila downloadè sbarcata in Italia. La piattaforma ricompensa con una valuta digitale interna, chiamata Ward, l’attività fisica degli utenti.1.500si ottiene 1 ward,3mila 3 ward e così via, fino a 25 ward per 20mila. Questi crediti possono essere poi convertiti in euro e accreditati in banca, trasformati in voucher e buoni regalo per acquistare direttamente dai partner sulla piattaforma oppure lasciati in beneficenza. Quantibisogna fare per ottenere un Ward? Per ...

Advertising

GRGradivus : Se avessi un cent per ogni notte che ho riposato bene nel 2022 mi comprerei 2 goleador credo - censore_ : RT @censore_: Un pieno di benzina costa 15€ in+ rispetto allo scorso anno! I 1000 statisti che tutto il mondo c'invidia sono a conoscenza c… - RinoSimeoni : RT @censore_: Un pieno di benzina costa 15€ in+ rispetto allo scorso anno! I 1000 statisti che tutto il mondo c'invidia sono a conoscenza c… - censore_ : Un pieno di benzina costa 15€ in+ rispetto allo scorso anno! I 1000 statisti che tutto il mondo c'invidia sono a co… - CelesteValburga : @AdrianaSpappa Se solo avessi 1€ per ogni menzogna proferita impunemente dal governo o dai media che lo sostengono.… -