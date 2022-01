Ultime Notizie Roma del 26-01-2022 ore 08:10 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita studio seconda fumata nera del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica presiede Bianchi sono state 527 lo annunciato il presidente della Camera Roberto Fico i grandi elettori votanti erano 976 astenuti nessuna maggioranza richiesta 673 i più votati Maddalena Mattarella con 39 voti poi torno 18 Cassinelli 17 voti dispersi 126 38 le schede nulle oggi alle 11 il secondo scrutinio scende ancora il tasso di positività oggi al 13,4% a fronte di numero alto di tamponi un milione 397245 i nuovi positivi sono 186740 ma il bollettino registra un Bartoli dicessi 468 in 24 ore in più alto della seconda Ondata non ce la fate bambino di 10 anni ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino è deceduto nelle prime ore h del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita studio seconda fumata nera del Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica presiede Bianchi sono state 527 lo annunciato il presidente della Camera Roberto Fico i grandi elettori votanti erano 976 astenuti nessuna maggioranza richiesta 673 i più votati Maddalena Mattarella con 39 voti poi torno 18 Cassinelli 17 voti dispersi 126 38 le schede nulle oggi alle 11 il secondo scrutinio scende ancora il tasso di positività oggi al 13,4% a fronte di numero alto di tamponi un milione 397245 i nuovi positivi sono 186740 ma il bollettino registra un Bartoli dicessi 468 in 24 ore in più alto della seconda Ondata non ce la fate bambino di 10 anni ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino è deceduto nelle prime ore h del ...

