Sinner-Tsitsipas in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2022

Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas in occasione dei quarti di finale degli Australian Open 2022, tradizionale torneo Slam d'inizio stagione. L'altoatesino ha domato il padrone di casa Alex De Minaur agli ottavi di finale, chiudendo la pratica senza lasciare alcun set alle sue spalle e aggiudicandosi la possibilità di lottare per un posto in semifinale; prestazione invece eroica del greco a discapito di Taylor Fritz, con successo soltanto dopo un quinto set intenso e spettacolare per evoluzione specifica: Tsitsipas vittorioso seppur non al massimo della forma. Sinner dovrà tentare di aver la meglio sul più esperto, seppur anch'egli giovane, opponente contando sul proprio talento; impresa certamente non semplice per l'altoatesino, il quale dovrà chiedere il ...

WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - WeAreTennisITA : Stefanos Tsitsipas sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner dopo la vittoria in 5 set su Fritz. Il greco è avan… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati alle semifinali: ? Nadal ???? ? Berrettini ???? In gioco: ?? Auger-Aliassime ???? ?? Me… - sabbatex : RT @gippu1: Appuntamento intorno alle 5 con Sinner-Tsitsipas - mi piace pensare che anche i due vecchi scribi punteranno la sveglia, e dava… - Babbona68466122 : RT @gippu1: Appuntamento intorno alle 5 con Sinner-Tsitsipas - mi piace pensare che anche i due vecchi scribi punteranno la sveglia, e dava… -