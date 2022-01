"Serve un accordo politico ". Anzaldi apre sulla Casellati al Colle

Advertising

ItaliaViva : Questa volta serve un accordo ampio per il #Presidente della Repubblica. Cerchiamo di accelerare per il bene del Pa… - francescocosta : Perché ci sono solo leadership traballanti, per motivi diversi: Salvini, Berlusconi, Letta, Conte. Tutti temono acc… - Mov5Stelle : #Quirinale? Serve trovare un accordo su una persona di alto profilo istituzionale, che riesca a spogliarsi delle su… - Donatog87 : RT @RudyGaletti: ???? #Juventus, bloccato #Nandez: c'è già l'accordo con il giocatore del #Cagliari. ?? Ora i ???? devono fare spazio a cen… - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ???? #Juventus, bloccato #Nandez: c'è già l'accordo con il giocatore del #Cagliari. ?? Ora i ???? devono fare spazio a cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve accordo

Tiscali.it

Ma, alla fine, quindi, lei la voterebbe? "Come le ho detto, la Casellati ha un profilo istituzionale ed è votabile, a patto che, come ha detto Renzi, si trovi l'politico più ampio possibile ...Un'azione ovviamente strategica, chenon solo per contarsi e pesarsi ma pure per cercare di ... La decisione di Fratelli d'Italia ha trovato assolutamente d'anche il senatore Ignazio La ...“Secondo me draghi è ancora in pista per fare il presidente della Repubblica. Serve un accordo politico, Draghi è una ricchezza per questo ...Il finanziamento servirà allo sviluppo in chiave ecologica degli stabilimenti del gruppo cartario in Valle del Serchio ...