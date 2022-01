Roma, brucia tra le fiamme una sala da ballo nella notte (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma. Un incendio terribile, durato diverse ore, e che difficilmente è stato domato. Il capannone in cui si è sviluppato ha bruciato per ore anche dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto questa notte, intorno alle ore 2.30, quando quattro squadre del Comando di Roma , 22A, AB13, TA6, 32A, sono intervenute per un incendio sviluppatosi all’interno di capannone adibito a sala da ballo in Via Laurentina Km 31.500. Leggi anche: Roma, alimenta la stufa con l’alcol ma divampa l’incendio: gravissima una donna Un intervento a Roma durato ore L’intervento di spegnimento è durato circa 4 ore per via di materiali di vario genere e suppellettili trovati all”interno del locale. A causa del notevole fumo sviluppato è stata precauzionalmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022). Un incendio terribile, durato diverse ore, e che difficilmente è stato domato. Il capannone in cui si è sviluppato hato per ore anche dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto questa, intorno alle ore 2.30, quando quattro squadre del Comando di, 22A, AB13, TA6, 32A, sono intervenute per un incendio sviluppatosi all’interno di capannone adibito adain Via Laurentina Km 31.500. Leggi anche:, alimenta la stufa con l’alcol ma divampa l’incendio: gravissima una donna Un intervento adurato ore L’intervento di spegnimento è durato circa 4 ore per via di materiali di vario genere e suppellettili trovati all”interno del locale. A causa del notevole fumo sviluppato è stata precauzionalmente ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, brucia tra le fiamme una sala da ballo nella notte - Angelblink10 : @VoceGiallorossa Ovvio ci penseresti…ti brucia il deretano vedere un giocatore simile alla Roma. - maldiniforever3 : @diegomilan_78 Ma si lasciali fare, giornale romano che ancora brucia il culo per come abbiamo preso a pallare la Roma - solounastella : RT @AlleracNicola: A #Lorenzo. A Roma domani domenica 23 gennaio ore 17:30 il movimento studentesco chiama la piazza al Pantheon. Per chi… - ellabaffoni : RT @AlleracNicola: A #Lorenzo. A Roma domani domenica 23 gennaio ore 17:30 il movimento studentesco chiama la piazza al Pantheon. Per chi… -