Quirinale | Solinas “Chi eletto sarà 40^ capo Stato nato in Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – "Non sarà solo il 14mo presidente della Repubblica Italiana, ma più correttamente il 40mo capo di quello Stato che, nato il 19 giugno 1324 a Cagliari-Bonaria, vive da allora e fino ai nostri giorni senza soluzione di continuità".Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sottolinea il particolare significato che questa elezione assume per la Sardegna e per i Sardi. "Quasi 700 anni di storia d'Italia – ricorda Solinas – che ha nel suo Dna la nostra Isola, protagonista non solo della sua fondazione statuale, voluta da Papa Bonifacio VIII che infeudò lo Stato a Giacomo I (II d'Aragona), ma di tutte le sue fasi storiche nel corso dei secoli. Dalla sua istituzione, fino alla trasformazione nominale ...

