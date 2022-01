Quirinale, Sgarbi: “Gli scoiattoli ci sono tutti, ma per loro Draghi mai” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – “Gli scoiattoli ci sono tutti, senza bisogno di guida. Chiunque esca che non sia Draghi lo votano, cioè il loro modello è ‘Draghi mai, un mostro, meglio Berlusconi, mai uno del centrosinistra’, parlo del gruppo Alternativa c’è, quelli che hanno votato per esempio Maddalena. E invece basta uno di centrodestra, che non sia Berlusconi”. Così il critico d’arte Vittorio Sgarbi (foto), deputato del Gruppo Misto, che nelle ultime settimane aveva contattato una serie di parlamentari per l’elezione di Berlusconi al Quirinale, operazione poi saltata. “Se esce la Casellati? Il problema è capire ‘volete prendervela nel c*** con Draghi o volete rivendervi da Draghi? A questo punto appena si affaccia un nome che abbia un ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – “Glici, senza bisogno di guida. Chiunque esca che non sialo votano, cioè ilmodello è ‘mai, un mostro, meglio Berlusconi, mai uno del centrosinistra’, parlo del gruppo Alternativa c’è, quelli che hanno votato per esempio Maddalena. E invece basta uno di centrodestra, che non sia Berlusconi”. Così il critico d’arte Vittorio(foto), deputato del Gruppo Misto, che nelle ultime settimane aveva contattato una serie di parlamentari per l’elezione di Berlusconi al, operazione poi saltata. “Se esce la Casellati? Il problema è capire ‘volete prendervela nel c*** cono volete rivendervi da? A questo punto appena si affaccia un nome che abbia un ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Sembra che nessuno voglia Draghi. - Agenzia_Ansa : 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata'. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il… - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - Lopinionista : Quirinale, Sgarbi: 'Gli scoiattoli ci sono tutti, ma per loro Draghi mai' - sonialv62 : RT @VittorioSgarbi: #quirinale Sembra che nessuno voglia Draghi. -