**Quirinale: Letta, 'accordo deve tenere insieme tutta la maggioranza'** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "Secondo punto: stare nel perimetro della maggioranza che sostiene l'esecutivo. Anche su questo, sulla coerenza della maggioranza, abbiamo dimostrato serietà. L'accordo per il Colle deve tenere insieme tutta la maggioranza". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "Secondo punto: stare nel perimetro dellache sostiene l'esecutivo. Anche su questo, sulla coerenza della, abbiamo dimostrato serietà. L'per il Collela". Lo ha detto Enricoai grandi elettori Pd.

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Enrico Letta: «Chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e buttiamo la chiave». Che poi è la sorte toccat… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - repubblica : Quirinale, Letta: 'Chiudiamoci in una stanza, pane e acqua e buttiamo la chiave: il Paese non può aspettare' - askanews_ita : #Quirinale, #Letta ai suoi: non avremo un presidente di destra - tfabiani2 : RT @pietroraffa: 'Legare la vicenda del presidente della Repubblica con la tenuta dell'esecutivo. Non è una sgrammaticatura istituzionale.… -