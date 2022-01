Quirinale, 128 voti per Mattarella e 115 per Crosetto: ancora fumata nera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Terza votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, terza fumata nera. Sarebbero 128 i voti raccolti dal capo dello Stato Sergio Mattarella, in base ai dati provvisori dello spoglio. Sarebbero invece 115 i voti raccolti da Guido Crosetto, indicato da Fratelli d’Italia come candidato di bandiera, quasi il doppio rispetto ai 63 grandi elettori del partito di Giorgia Meloni. Tra i votati per il Quirinale esordio per l’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, della Lega, e per il giornalista Marino Bartoletti. Dall’urna per l’elezione del Presidente della Repubblica esce anche il nome dell’ex ufficiale dei Carabinieri Antonio Pappalardo. Un voto anche per il candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni per il Comune di Roma, Enrico ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Terza votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, terza. Sarebbero 128 iraccolti dal capo dello Stato Sergio, in base ai dati provvisori dello spoglio. Sarebbero invece 115 iraccolti da Guido, indicato da Fratelli d’Italia come candidato di bandiera, quasi il doppio rispetto ai 63 grandi elettori del partito di Giorgia Meloni. Tra i votati per ilesordio per l’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, della Lega, e per il giornalista Marino Bartoletti. Dall’urna per l’elezione del Presidente della Repubblica esce anche il nome dell’ex ufficiale dei Carabinieri Antonio Pappalardo. Un voto anche per il candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni per il Comune di Roma, Enrico ...

