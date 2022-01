Negozi di vicinato | è allarme | a Bergamo nel 2021 chiuse 61 attività alimentari

Advertising

ErMarchese72 : RT @Alexanderxxvii1: Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero Da definire ancora la data. 'Le tabaccherie sono negozi di vici… - Gio53272615 : RT @Alexanderxxvii1: Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero Da definire ancora la data. 'Le tabaccherie sono negozi di vici… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero Da definire ancora la data. 'Le tabaccherie sono negozi di vici… - Alexanderxxvii1 : Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero Da definire ancora la data. 'Le tabaccherie sono negozi di v… - cronachelucane : POTENZA, CONFCOMMERCIO TUONA: «I PICCOLI NEGOZI SONO A RISCHIO» - Dubbi e forti preoccupazioni sulle nuove restrizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi vicinato

L'Eco di Bergamo

Secondo il "Report sulla chiusura degli esercizi di" più di 10mila piccoliin tutta Italia chiuderanno da qui al 2025 e gli effetti non sono da ritrovarsi solo nelle conseguenze della pandemia. A riportarlo è una ricerca condotta su ...Sulla zona di San Francesco un aiuto è arrivato con l'ordinanza di chiusura deididopo le 20.30". Quanto a piazza Dante e Cavallerizza, altro luogo notoriamente al centro di traffici ...Confesercenti: più di 10 mila piccole imprese rischiano la chiusura nei prossimi tre anni. A Bergamo, nel 2021 cessate 61 attività nel settore alimentare. Secondo il «Report sulla chiusura degli eserc ...Da settembre 2009 a settembre 2019, in Italia, sono state circa 208mila le botteghe artigiane e i piccoli negozi che hanno abbassato la saracinesca, portando alla perdita del posto di lavoro per oltre ...