Milan, un’altra tegola all’orizzonte: Kessié s’è infortunato in Coppa d’Africa, è uscito in lacrime (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Brutte notizie dal Camerun per il Milan: Franck Kessié s’è infortunato nel corso dell’ottavo di finale di Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio ed Egitto e le sue condizioni destano una certa preoccupazione. Al trentesimo, l’ivoriano ha chiesto il cambio dopo essersi accasciato diverse volte sulle ginocchia. Ed è uscito addirittura in lacrime, lamentando un guaio muscolare che a questo punto non pare di poco conto. Saranno gli esami strumentali a dire di più sulla situazione, ma intanto a Milanello è scattato l’allarme in vista del derby – a cui, a meno di un eliminazione oggi o ai quarti non avrebbe comunque partecipato – e non solo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Brutte notizie dal Camerun per il: Francks’ènel corso dell’ottavo di finale ditra Costa d’Avorio ed Egitto e le sue condizioni destano una certa preoccupazione. Al trentesimo, l’ivoriano ha chiesto il cambio dopo essersi accasciato diverse volte sulle ginocchia. Ed èaddirittura in, lamentando un guaio muscolare che a questo punto non pare di poco conto. Saranno gli esami strumentali a dire di più sulla situazione, ma intanto aello è scattato l’allarme in vista del derby – a cui, a meno di un eliminazione oggi o ai quarti non avrebbe comunque partecipato – e non solo. L'articolo ilNapolista.

