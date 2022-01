Kaio Jorge ai saluti? La Juventus ha deciso il suo futuro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Appena la Juventus aveva acquistato Kaio Jorge in molti avevano festeggiato, ma con così poco spazio sembra già pronto a fare le valigie. Era arrivato con grande entusiasmo alla Juventus il giovane brasiliano Kaio Jorge, ma la sua esperienza si sta rivelando a dir poco fallimentare e con scarsissimo minutaggio e così sembra pronto a un’altra esperienza. Due giorni fa il brasiliano Kaio Jorge ha festeggiato il suo ventesimo compleanno, il primo da giocatore della Juventus, ma forse potrebbe anche essere già l’ultimo. Nonostante Morata e Kean non stiano certamente brillando, Massimiliano Allegri continua a non voler puntare sul sudamericano, nemmeno quando magari la partita potrebbe concedergli qualche scampolo. Al suo arrivo a Torino ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Appena laaveva acquistatoin molti avevano festeggiato, ma con così poco spazio sembra già pronto a fare le valigie. Era arrivato con grande entusiasmo allail giovane brasiliano, ma la sua esperienza si sta rivelando a dir poco fallimentare e con scarsissimo minutaggio e così sembra pronto a un’altra esperienza. Due giorni fa il brasilianoha festeggiato il suo ventesimo compleanno, il primo da giocatore della, ma forse potrebbe anche essere già l’ultimo. Nonostante Morata e Kean non stiano certamente brillando, Massimiliano Allegri continua a non voler puntare sul sudamericano, nemmeno quando magari la partita potrebbe concedergli qualche scampolo. Al suo arrivo a Torino ...

