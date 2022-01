Istat | nel 2021 export extra Ue +16 | 3% | sopra livelli 2019

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel complesso del, l'verso i paesiUe cresce del 16,3%, collocandosi susuperiori a quelli del. Contribuiscono alla crescita, per circa 10 punti percentuali, gli aumenti ...

complesso del 2021, l'export verso i paesi extra Ue cresce del 16,3%, collocandosi su livelli ... Lo ha reso noto l'. A dicembre 2021 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra ...... ma il governo ne è consapevole, è già intervenuto due volte2021, mentredecreto legge ... La norma prevede che l'faccia una rilevazione dei prezzi dei materiali e che, entro aprile, ...ROMA (Reuters) - Nel 2021 l'export italiano verso i Paesi extra Ue è cresciuto del 16,3%, collocandosi su livelli superiori a quelli del 2019. Secondo i dati forniti stamani da Istat, lo scorso anno l ...Per il mese scorso l'Istat stima un calo congiunturale per le esportazioni del 2,1% e un aumento su base annua del 12,6%. Nel complesso del ...