Incidente in autostrada per Alfio Marchini: "Sto bene, un bel miracolo" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Brutto Incidente ieri notte sull'autostrada A14, all'altezza di Loreto, nelle Marche. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, a bordo dell'Audi che si è ribaltata per cause ancora da accertare, Alfio Marchini, l'imprenditore romano già candidato nel 2016 alle elezioni amministrative. Uscito sulle sue gambe dall'auto distrutta, è stato trasportato all'ospedale Torrette di Ancona. Ad aiutarlo, nel mantenere la freddezza subito dopo lo schianto, forse l'esperienza acquisita correndo in macchina. "Diciamo un bel miracolo – commenta all'Adnkronos – Sto bene, anche grazie al personale medico straordinario. Probabilmente la macchina, che non è mia, ha avuto un problema, ma è tutto bene quel che finisce bene". (di Silvia Mancinelli)

