Grillo telefona in diretta a Mentana | “Con Conte non abbiamo mai parlato di votare Draghi al Quirinale Sintonia sulla linea” – Video

Prima un sms, poi una telefonata in diretta: Beppe Grillo su La7 smentisce ufficialmente la voce circolata nelle ultime ore, dopo un articolo apparso su "Domani", su un suo colloquio con Giuseppe Conte per eleggere Mario Draghi al Colle. Nel bel mezzo della sua maratona per il Quirinale, Mentana riceve la chiamata del fondatore del M5s e si intrattiene per diversi secondi. Poi commenta, sorridendo: "Più trasparente di così. Grillo, come me, è un signore del ventesimo secolo, manda gli sms o telefona, nonostante sia stato il grande uomo che ha lanciato i social a uso politico. Però poi di suo fa così. È una strana nemesi". Nel corso della trasmissione è poi arrivato un nuovo messaggio di Beppe Grillo che ha invece ...

