É fatta per Gosens all’Inter | le cifre dell’operazione!

Dopo l'arrivo di Vlahovic alla Juventus che ha generato un grandissimo polverone mediatico, l'Inter ha voluto subito rispondere con un altro acquisto super. Inzaghi, dovendo fare a meno dal prossimo giugno di Ivan Perisic, che molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, ha chiesto alla società l'acquisto di un altro esterno sinistro. Gosens Inter AtalantaPer questo Marotta ha voluto muoversi in anticipo provando a chiudere già per questa finestra di mercato per Robin Gosens dell'Atalanta. E, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'inter avrebbe chiuso poche ore fa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, più eventuali bonus.

