Delia Duran la spara grossa: “Mi fidanzo con una donna, magari Soleil” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La soap Chimica Artistica Non è Un Game va avanti da mesi e per questo una delle autrici (la Pantera dell’America del Sud) sta cercando dei colpi di scena per tenere il pubblico incollato a guardare la telenovela. Dopo aver attaccato Soleil Sorge Durante i confronti al GF Vip e negli altri programmi tv, oggi Delia Duran ha ironizzato sul fatto che potrebbe anche fidanzarsi con lei. Mentre era insieme a Manila Nazzaro, Francesca Salemme e Katia Ricciarelli, la moglie di Alex Belli ha confessato che potrebbe fidanzarsi anche con una donna: “Visto che l’amore è libero adesso mi fidanzato con una donna! Amore libero, anche il genere, quindi una donna ho pensato. Soleil? magari“. Assisteremo quindi ad una svolta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La soap Chimica Artistica Non è Un Game va avanti da mesi e per questo una delle autrici (la Pantera dell’America del Sud) sta cercando dei colpi di scena per tenere il pubblico incollato a guardare la telenovela. Dopo aver attaccatoSorgete i confronti al GF Vip e negli altri programmi tv, oggiha ironizzato sul fatto che potrebbe anche fidanzarsi con lei. Mentre era insieme a Manila Nazzaro, Francesca Salemme e Katia Ricciarelli, la moglie di Alex Belli ha confessato che potrebbe fidanzarsi anche con una: “Visto che l’amore è libero adesso mi fidanzato con una! Amore libero, anche il genere, quindi unaho pensato.“. Assisteremo quindi ad una svolta ...

Advertising

Quellochetutti1 : Delia è tornata su suoi passi ed ha iniziato a giustificare i comportamenti di Alex Belli, ecco cosa ha detto ??… - StraNotizie : Delia Duran la spara grossa: “Mi fidanzo con una donna, magari Soleil” - Donposticcia : Ma come fai a rimetterti con un uomo che è innamorato di un'altra??? La Duran non ha capito che Belli sta solo aspe… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #GfVip Delia Duran in lacrime per il suo passato: «Non avevamo una casa in cui vivere» - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Soleil Sorge tenta di baciare in bocca Delia Duran ma lei la respinge -