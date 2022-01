Covid, altri 426 morti, calano i ricoveri. L’Iss: «80 anni l’età media delle vittime» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono stati 167.206 i nuovi casi di coronavirus e 426 i morti nelle ultime 24 ore. Dunque, numeri in calo rispetto a ieri, quando i contagi da Covid erano stati 186.740 e i morti 468, il numero più alto della quarta ondata. Da inizio pandemia arriva così a 144.770 il numero totale delle vittime, delle quali L’Iss oggi ha tracciato l’identikit, rivelando che avevano in media 80 anni e quattro malattie pregresse. I tamponi processati sono stati 1.097.287, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso positività pari al 15%, dunque questo dato è in crescita rispetto a ieri, quando si era attestato al 13,3% su 1.397.245 tamponi. ricoveri in calo nelle terapie intensive e nei reparti calano i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono stati 167.206 i nuovi casi di coronavirus e 426 inelle ultime 24 ore. Dunque, numeri in calo rispetto a ieri, quando i contagi daerano stati 186.740 e i468, il numero più alto della quarta ondata. Da inizio pandemia arriva così a 144.770 il numero totalequalioggi ha tracciato l’identikit, rivelando che avevano in80e quattro malattie pregresse. I tamponi processati sono stati 1.097.287, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso positività pari al 15%, dunque questo dato è in crescita rispetto a ieri, quando si era attestato al 13,3% su 1.397.245 tamponi.in calo nelle terapie intensive e nei repartii ...

Advertising

LaStampa : A Hong Kong migliaia di persone si offrono volontarie per adottare i criceti di chi lo abbandona per la paura del C… - La7tv : #lariachetira La costituzionalista Anna Chimenti: 'Qui in Inghilterra fino a dicembre a chi metteva la mascherina v… - Steph7450924822 : @FNOMCeO Certo, solo ed unicamente covid ??gli altri possono morire - Fef58 : RT @BarillariDav: Oggi nel parcheggio vicino al mio ufficio esterno in Regione Lazio, passavano gli altri consiglieri regionali. Pochi mi s… - Dadinoshibari : RT @BarillariDav: Oggi nel parcheggio vicino al mio ufficio esterno in Regione Lazio, passavano gli altri consiglieri regionali. Pochi mi s… -