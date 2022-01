Covid, 2.947 positivi a Bergamo. In Lombardia calano i ricoveri, ma altri 74 morti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono 2.947 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 27.808 in tutta la Lombardia a fronte di 208.039 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 13,3%. Negli ospedali lombardi continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-6), mentre si registrano altri 74 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 208.039, totale complessivo: 29.759.226 – i nuovi casi positivi: 27.808 – in terapia intensiva: 259 (-5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.405 (-6) – i decessi, totale complessivo: 36.758 (+74) I nuovi casi per provincia: Milano: 8.302 di cui 3.109 a Milano città;Bergamo: 2.947; Brescia: 3.961; Como: 1.521; Cremona: 1.017; Lecco: 732; Lodi: 664; Mantova: 1.435; Monza e Brianza: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono 2.947 i nuovial-19 in provincia di, 27.808 in tutta laa fronte di 208.039 tamponi effettuati, per un tasso dità del 13,3%. Negli ospedali lombardi continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-6), mentre si registrano74 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 208.039, totale complessivo: 29.759.226 – i nuovi casi: 27.808 – in terapia intensiva: 259 (-5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.405 (-6) – i decessi, totale complessivo: 36.758 (+74) I nuovi casi per provincia: Milano: 8.302 di cui 3.109 a Milano città;: 2.947; Brescia: 3.961; Como: 1.521; Cremona: 1.017; Lecco: 732; Lodi: 664; Mantova: 1.435; Monza e Brianza: ...

