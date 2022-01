Cecchi Gori ricoverato a Roma: sta meglio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato ieri a Roma, al policlinico Gemelli. L’uomo, 79 anni, è stato costretto al ricovero a causa di una complicanza polmonare. L’imprenditore è stato contagiato dal Covid nei giorni scorsi, ora è negativo. A dare la notizi il suo medico di fiducia, Antonio De Luca: “Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente al Covid, da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d’urgenza. Attualmente si trova nel reparto Solventi, dove di solito viene ricoverato anche il Papa. È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria, così è stato ricoverato d’urgenza”. Oggi Cecchi Gori ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ex presidente della Fiorentina Vittorioè statoieri a, al policlinico Gemelli. L’uomo, 79 anni, è stato costretto al ricovero a causa di una complicanza polmonare. L’imprenditore è stato contagiato dal Covid nei giorni scorsi, ora è negativo. A dare la notizi il suo medico di fiducia, Antonio De Luca: “Si tratta di una complicazione dovuta sicuramente al Covid, da cui è guarito. Ora è negativo, ma è stato necessario un ricovero d’urgenza. Attualmente si trova nel reparto Solventi, dove di solito vieneanche il Papa. È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria, così è statod’urgenza”. Oggi...

