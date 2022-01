Australian Open | Sinner sconfitto da Tsitsipas esce ai quarti

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - LaLestofante : RT @Eurosport_IT: Comunque applausi per il torneo di Jannik ?? #Sinner | #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS - GIUSPEDU : RT @sportmediaset: Tennis, Australian Open: un #Sinner mai partita esce ai quarti. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Finisce ai quarti la corsa di Jannik Sinner agli, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e 11 del seeding, manca l'...Commenta per primo Nulla da fare per Jannik Sinner. L'italiano saluta gliai quarti di finale, sconfitto da Stefanos Tsitsipas , oggi semplicemente ingiocabile. Il greco, che sfiderà il vincente di Medvedev e Auger - Aliassime, chiude con i parziali 6 - 3, 6 ...Definita la seconda semifinale degli Australian Open femminili, primo Slam della stagione in corso sui campi del Melbourne Park: nella parte bassa del tabellone si affronteranno Iga Swiatek e Danielle ...Tsitsipas ha mandato all'aria i piani di Sinner. In soli tre set, il greco ha spazzato via il sogno dell'azzurro di agguantare la semifinale agli Australian Open. Troppo elevato il tennis del greco pe ...