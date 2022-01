Vlahovic alla Juventus | lo schiaffo di Agnelli a crisi e campionato e la grande differenza con Inter e Milan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un colpo d’altri tempi. Un colpo che sembrava impossibile, per mille ragioni, i problemi finanziari dei bianconeri, la rivalità con la Fiorentina, gli appetiti delle big mondiali, la finestra di gennaio che di solito è avara di affari e sorprese. Invece ormai è quasi fatta: Dusan. Per 60 o 70 milioni cash, poco cambia, una barca di soldi se ci mettiamo dentro anche l’ingaggio (circa 7 milioni netti a stagione) e le commissioni per gli esosi agenti del serbo che hanno bloccato qualsiasi altra trattativa. Unoe alè uno di quei trasferimenti che cambia gli equilibri della Serie A. In ogni senso. Dal punto di vista sportivo, non c’è neanche da ...