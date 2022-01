Violenze in carcere: a febbraio decisione su parti civili (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Si saprà nell’udienza del prossimo 3 febbraio quante saranno le parti civili – oltre 90 le richieste inoltrate – ammesse al processo sui pestaggi ai danni dei detenuti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020; 108 gli imputati tra agenti della Polizia penitenziaria e funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). Il giudice per l’udienza preliminare Pasquale D’Angelo, dopo aver raccolto le eccezioni avanzate dagli avvocati degli imputati, ha deciso nell’udienza di oggi di prendersi una settimana per sciogliere la riserva. Sono ottantasei i detenuti vittime dei pestaggi – sui circa duecento individuati dalla Procura – ad aver chiesto di costituirsi parte civile nel processo; gli ultimi sei si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Si saprà nell’udienza del prossimo 3quante saranno le– oltre 90 le richieste inoltrate – ammesse al processo sui pestaggi ai danni dei detenuti avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020; 108 gli imputati tra agenti della Polizia penitenziaria e funzionari del Dap (Dimento Amministrazione Penitenziaria). Il giudice per l’udienza preliminare Pasquale D’Angelo, dopo aver raccolto le eccezioni avanzate dagli avvocati degli imputati, ha deciso nell’udienza di oggi di prendersi una settimana per sciogliere la riserva. Sono ottantasei i detenuti vittime dei pestaggi – sui circa duecento individuati dalla Procura – ad aver chiesto di costituirsi parte civile nel processo; gli ultimi sei si ...

