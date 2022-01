Udinese-Atalanta non si rigioca, respinto il ricorso dei friulani (Di martedì 25 gennaio 2022) Non si rigiocherà Udinese-Atalanta. Questa la decisione pressoché scontata del Giudice Sportivo Mastandrea, che ha respinto il ricorso presentato dai friulani dopo la fragorosa sconfitta subita dai bergamaschi (6 a 2). Dopo quella partita, il dg dell’Udinese Marino aveva già annunciato che il club avrebbe fatto un reclamo: il match fu giocato con i bianconeri al disarmo, che non si allenavano da giorni e che contavano decine di positivi al Covid in rosa. Il ricorso dei friulani puntava sulla discrepanza tra la «forzatura» della Lega, che pretese la disputa della gara, e le decisioni delle autorità sanitarie, che in un primo momento avevano messo in quarantena il gruppo squadra dell’Udinese e di fatto vietato la partita. Nulla di fatto, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Non si rigiocherà. Questa la decisione pressoché scontata del Giudice Sportivo Mastandrea, che hailpresentato daidopo la fragorosa sconfitta subita dai bergamaschi (6 a 2). Dopo quella partita, il dg dell’Marino aveva già annunciato che il club avrebbe fatto un reclamo: il match fu giocato con i bianconeri al disarmo, che non si allenavano da giorni e che contavano decine di positivi al Covid in rosa. Ildeipuntava sulla discrepanza tra la «forzatura» della Lega, che pretese la disputa della gara, e le decisioni delle autorità sanitarie, che in un primo momento avevano messo in quarantena il gruppo squadra dell’e di fatto vietato la partita. Nulla di fatto, ...

