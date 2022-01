Scuola | stop alla dad per vaccinati Mini isolamento per gli studenti Le proposte

Advertising

ladyonorato : Grazie al neoeletto Governatore Youngkin, in #Virginia rimosse mascherine a scuola e vaccino obbligatorio. Chi cred… - Agenzia_Ansa : Le Regioni chiedono lo stop alla dad per i vaccinati #ANSA - Open_gol : Nel documento messo a punto dalle Regioni, anche la richiesta di superare il sistema dei colori - ilGiunco : #Scuola, Giani: «No alla #dad per due #positivi. Più libertà per #vaccinati e stop a sistema dei colori» -… - CosenzaChannel : Resteranno a casa solo gli studenti positivi al Covid. Nel documento che sarà presentato al governo anche lo stop a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola stop

... a, come altrove, chi non ha problemi di salute va lasciato libero di svolgere le attività senza restrizioni. Mentre il tracciamento sarà concentrato solo sui sintomatici. "Il principio ...Inoltre, per le classi delle scuole d'infanzia, che finora venivano mandate in quarantena quando c'era un solo positivo, ora viene applicata la regola che vale per laprimaria: da 1 a 4 ...Covid. Stop Dad per vaccinati, mini-isolamento per studentiI presidi: "via i test". In Aldo Adige asili aperti fino a 4 casi ROMA, 25 GEN - Semplificare. Questa la parola d'ordine delle Regioni per ...Semplificare. Questa la parola d’ordine delle Regioni per mettere ordine nel ginepraio di regole e normative che disciplinano le attività scolastiche. Un ...