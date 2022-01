Ricattato per riavere indietro il marsupio: finge di pagare, ma organizza la trappola con la Polizia (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ accaduto ieri, lunedì 24 gennaio 2022 a Norma: un uomo aveva smarrito il suo marsupio da motociclista e ne aveva denunciato la scomparsa, mettendo anche un post su Facebook. E’ stato allora che S.S., donna di 45 anni nata e residente nel centro cittadino, lo avrebbe contattato per renderglielo. Ma la 45enne pretendeva una somma di denaro in cambio della restituzione. La vittima ha sporto denuncia alla Polizia, organizzando così un tranello per cogliere in flagranza la criminale. Leggi anche: Tor Bella Monaca, esce di casa e gliela occupano: abusivo beccato a buttare fuori i mobili Tentativo di estorsione: l’antefatto Tutto era iniziato qualche giorno fa: un uomo aveva smarrito il proprio marsupio da motociclista contenente i documenti della sua moto Ducati, le chiavi di casa e altri effetti personali. L’uomo ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ accaduto ieri, lunedì 24 gennaio 2022 a Norma: un uomo aveva smarrito il suoda motociclista e ne aveva denunciato la scomparsa, mettendo anche un post su Facebook. E’ stato allora che S.S., donna di 45 anni nata e residente nel centro cittadino, lo avrebbe contattato per renderglielo. Ma la 45enne pretendeva una somma di denaro in cambio della restituzione. La vittima ha sporto denuncia allando così un tranello per cogliere in flagranza la criminale. Leggi anche: Tor Bella Monaca, esce di casa e gliela occupano: abusivo beccato a buttare fuori i mobili Tentativo di estorsione: l’antefatto Tutto era iniziato qualche giorno fa: un uomo aveva smarrito il proprioda motociclista contenente i documenti della sua moto Ducati, le chiavi di casa e altri effetti personali. L’uomo ha ...

Advertising

CorriereCitta : Ricattato per riavere indietro il marsupio: finge di pagare, ma organizza la trappola con la Polizia - Laura45770337 : @sbonaccini Mah.. avete ricattato le persone per farsi iniettare un farmaco sperimentale inutile ( DATO CHE NN BLOC… - Noblus_ : @Ek_Ooh Che tra l’altro fu ricattato per andare alla Juve - VittorioFerram1 : @seguitemi2021 E se non se ne sono accorti vuol dire che l'ingresso è spalancato da tempo e il cervello è chiuso. P… - AnFra84 : @bennyferrara I giocatori vanno,la maglia resta. V. ha 20anni, forse è ricattato da qualcuno, forse ha una visione… -